Дело начальника отдела «Ижводоканала» приостановили после контракта с Минобороны

Уголовное дело начальника отдела капстроительства «Ижводоканала» Сергея Перевощикова выделили в отдельное производство и приостановили из-за отправки фигуранта в зону спецоперации по контракту с Минобороны. Он обвиняется в 6-ти эпизодах взяточничества на 2,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что Сергей Перевощиков действовал в сговоре с 30-летним инженером по надзору за строительством муниципального предприятия Артемом Лапиным. В отношении последнего утвердили обвинительное заключение по делу о получении взятки в значительном размере группой лиц (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Он обвиняется в том, что совместно с Сергеем Перевощиковым в феврале 2024 года получил от директора ООО «ИжСтройКоммуникации» 75 тыс. руб. Средства передали за подписание исполнительной документации, актов приемки работ по капремонту водопроводных и канализационных колодцев и камер в Ижевске, а также за ускоренную оплату по договору и «непринятие мер ответственности в случае выявления нарушений» в выполненных работах.

Дело инженера будет направлено в Ленинский райсуд Ижевска для рассмотрения по существу.

Напомним, Сергея Перевощикова арестовали в июне 2024 года. По версии следствия, он получил в качестве взятки снегоболотоход стоимостью свыше 1 млн руб. и туристическую путевку за 907 тыс. руб. Кроме того, ему приписывают получение 579 тыс. руб. Это связано с работами по приемке строительно-монтажных работ и ускорение их оплаты в рамках муниципальной оплаты.