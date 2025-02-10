Рабочий умер на стройке нижегородского метро
Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины смерти 41-летного рабочего ЗАО «ИнститутГидротранспроект» на стройке метро в Нижнем Новгороде. По данным инспекции, несчастный случай произошел на строительстве котлована на площади Свободы.
Стройплощадка метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Во время рабочего дня рабочий почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали медиков и попытались оказать первую помощь метростроителю. Прибывшая бригада врачей скорой помощи констатировала его смерть.
По предварительным данным, смерть рабочего не связана с выполненением его производственных обязанностей — у него внезапно остановилось сердце.