Рабочий умер на стройке нижегородского метро

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины смерти 41-летного рабочего ЗАО «ИнститутГидротранспроект» на стройке метро в Нижнем Новгороде. По данным инспекции, несчастный случай произошел на строительстве котлована на площади Свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стройплощадка метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Стройплощадка метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во время рабочего дня рабочий почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали медиков и попытались оказать первую помощь метростроителю. Прибывшая бригада врачей скорой помощи констатировала его смерть.

По предварительным данным, смерть рабочего не связана с выполненением его производственных обязанностей — у него внезапно остановилось сердце.

Андрей Репин