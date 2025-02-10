За прошлый год «Россети Тюмень» направили на обучение персонала 38 млн рублей

В 2024 году «Россети Тюмень» направили 38 млн рублей на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации свыше 6 тысяч своих работников. Энергетики повысили компетенции в области техобслуживания и ремонта электроустановок, высоковольтных линий, оборудования релейной защиты и автоматики, охраны труда, оказания первой помощи и безопасных методов и приемов проведения работ на высоте.



Специалисты освоили учебные программы ведущих вузов страны: Московского государственного университета, Высшей школы экономики, Уральского федерального университета и Московского энергетического института. При этом основной базой для очных и дистанционных образовательных проектов стал Корпоративный учебный центр компании в Нижневартовске.

«Россети Тюмень» стремятся сбалансированно развивать перспективные профессиональные навыки сотрудников. Высокий уровень компетенций позволяет персоналу компании эффективно решать отраслевые задачи и выступать в качестве экспертов на форумах и конференциях, вести научно-исследовательскую деятельность, а также становиться лучшими в конкурсах профмастерства.

АО «Россети Тюмень»