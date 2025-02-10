Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В двух районах Башкирии изменятся границы

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроекты об изменении границ сел в Дюртюлинском и Татышлинском районах, сообщила пресс-служба парламента.

«Несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению дел ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности. Такие нестыковки тормозят реализацию проектов и создают проблемы в землепользовании. В том числе затрудняется выделение земли для индивидуального жилищного строительства»,— процитировала пресс-служба председателя Курултая Константина Толкачева.

Так, в Дюртюлинском районе уточнят границы сельских поселений Ангасяковский, Такарликовский, Учпилинский сельсоветы и города Дюртюли. В Татышлинском районе корректировка границ затронет сельские поселения Верхнетатышлинский, Кальтяевский, Новотатышлинский и Буль-Кайпановский сельсоветы и устранит пересечение с границами села Верхние Татышлы.

Оба законопроекта об изменении границ уже поддержаны комитетом Курултая по государственному строительству и местному самоуправлению и направлены в президиум парламента для включения в повестку дня ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 20 февраля.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...