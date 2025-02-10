В двух районах Башкирии изменятся границы

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроекты об изменении границ сел в Дюртюлинском и Татышлинском районах, сообщила пресс-служба парламента.

«Несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению дел ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности. Такие нестыковки тормозят реализацию проектов и создают проблемы в землепользовании. В том числе затрудняется выделение земли для индивидуального жилищного строительства»,— процитировала пресс-служба председателя Курултая Константина Толкачева.

Так, в Дюртюлинском районе уточнят границы сельских поселений Ангасяковский, Такарликовский, Учпилинский сельсоветы и города Дюртюли. В Татышлинском районе корректировка границ затронет сельские поселения Верхнетатышлинский, Кальтяевский, Новотатышлинский и Буль-Кайпановский сельсоветы и устранит пересечение с границами села Верхние Татышлы.

Оба законопроекта об изменении границ уже поддержаны комитетом Курултая по государственному строительству и местному самоуправлению и направлены в президиум парламента для включения в повестку дня ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 20 февраля.

Венера Хисамова