В Оренбурге завершено расследование дела о гибели двух человек из-за неисправной вентиляции

В Оренбурге в суд направлено уголовное дело о ненадлежащем обслуживании вентиляционных каналов, повлекшем смерть двух человек. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ предъявлено руководителю подрядной организации, обслуживающей дымовые и вентиляционные каналы.

«Следствием установлено, что с августа 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемый, являясь руководителем специализированной организации, подписывал акты контрольных проверок состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, не указывая о нарушении тяги»,— говорится в сообщении.

В результате в одном из домов скопились продукты сгорания природного газа в процессе работы газовой колонки, вследствие чего скончались два человека. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга.

Сабрина Самедова