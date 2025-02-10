Краевой бюджет выделит 29,6 млн рублей на региональную программу «Герои Прикамья»

На реализацию программы «Герои Прикамья» региональный бюджет планирует выделить почти 30 млн руб. Это следует из проекта постановления краевого правительства. «Предусмотреть в 2025 году объем расходов бюджета Пермского края на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию программы развития “Герои Прикамья” в размере 29 623 020 руб.» — указано в документе. Распорядителем средств выступит администрация губернатора.

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Программа «Герои Прикамья» будет готовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Для участия в программе необходимо пройти тестирование и собеседование.

Старт программы намечен на 23 февраля 2025 года. Заявки для участия будут принимать до 30 марта 2025 года.