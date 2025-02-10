В Уфе задержали руководителя подразделения железной дороги

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника пункта технического обслуживания грузовых вагонов станции Черниковка-Восточная. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. Преступление выявили сотрудники Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте.

По версии следствия, с 2021 по 2024 годы подозреваемый систематически получал взятки «за общее покровительство при рассмотрении вопросов о допуске грузовых вагонов к эксплуатации». Он организовывал повторные осмотры вагонов, которые ранее не допускали к использованию в международном сообщении сотрудники эксплуатационного вагонного депо Дема и признавал их пригодными для этой эксплуатации. Сумма взяток составила больше 300 тыс. руб.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы»,— отметили в пресс-службе СКР.

Венера Хисамова