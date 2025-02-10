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На Урале введут в оборот почти 10 тыс. гектаров сельхозземель

В Свердловской области в 2025 году планируется ввести в оборот почти 10 тыс. га неиспользуемых сельхозземель, сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

После проведения межевания и кадастровых работ на невостребованных землях, администрации муниципалитетов передадут их в пользование аграриям.

«Благодаря губернатору Евгению Куйвашеву мы ежегодно привлекаем федеральные средства на увеличение посевных площадей в Свердловской области. В 2025 году на эти цели будет направлено 8,7 миллиона руб.»,— отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Первые 2,1 тыс. га будут введены в оборот в Туринском муниципальном округе. На эти цели направлено около 1 млн руб.

Для получения субсидий на вовлечение новых земель в оборот администрации муниципалитетов направляют заявки в Минсельхоз России, где они рассматриваются на конкурсной основе.

Полина Щуцкая

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