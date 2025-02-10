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Владельца скалолазного центра в Челябинске будут судить за травму ребенка

Прокуратура Центрального района Челябинска отправила в районный суд материалы дела в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, владельца центра «Хочу лазать» Бронислава Боровинского. Его обвиняют в оказании небезопасных услуг, из-за чего семилетняя девочка на занятии получила тяжелую травму (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в августе прошлого года Бронислав Боровинский организовал детскую тренировку по скалолазанию на Изумрудном карьере в Челябинском городском бору. Во время занятий на естественном рельефе он не соблюдал требования техники безопасности. Тренировали детей люди, не обладающие необходимой квалификацией и специальными знаниями. Так, семилетнюю девочку страховала 15-летняя спортсменка. Ребенок взобрался на высоту не менее 2,5 метра и во время неконтролируемого спуска упал на камни. Страховочных матов на земле не было. Пострадавшая получила компрессионный перелом двух позвонков и закрытый перелом лодыжки.

Виталина Ярховска

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