В Ульяновске за соблюдением правил благоустройства проследят административные комиссии

Административные комиссии для контроля за соблюдением правил благоустройства будут созданы в Ульяновске. Об этом сообщил мэр Александр Болдакин по итогам заседания штаба по развитию города.

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«У нас появится механизм по обеспечению надлежащего состояния территорий города, а при необходимости — по привлечению к ответственности собственников и арендаторов различных объектов»,— говорится в сообщении.

Глава города поручил подчиненным организовать работу в кратчайшие сроки.

Георгий Портнов