В Ульяновске за соблюдением правил благоустройства проследят административные комиссии
Административные комиссии для контроля за соблюдением правил благоустройства будут созданы в Ульяновске. Об этом сообщил мэр Александр Болдакин по итогам заседания штаба по развитию города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«У нас появится механизм по обеспечению надлежащего состояния территорий города, а при необходимости — по привлечению к ответственности собственников и арендаторов различных объектов»,— говорится в сообщении.
Глава города поручил подчиненным организовать работу в кратчайшие сроки.