Нововоронежские атомщики завоевали шесть медалей чемпионата профмастерства «REASkills-2025»

7 февраля на пяти площадках чемпионата прошли торжественные церемонии награждения. По итогам недельных соревнований в профессиональном мастерстве специалисты Нововоронежской АЭС принесли в копилку предприятия две золотые, одну серебряную и три бронзовых медали в шести компетенциях.



Фото: управление коммуникаций Нововоронежской АЭС и организаторы площадок REASkills-2025

Традиционно с лучшей стороны себя показала команда компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» (Татьяна Зайцева, Роман Красников, Дмитрий Фирсов, Алексей Лунин, эксперты Андрей Казаков и Антон Власов), заняв первую строчку рейтинга. В этой сфере Нововоронежская АЭС стабильно показывает себя высокие результаты. В прошлом году эта же команда взяла золото «REASkills-2024» и серебро отраслевого чемпионата «AtomSkills-2024».

Также в этом году место лидера смогла занять команда компетенции «Цифровое ПСР-предприятие» (Сергей Любахин, Анастасия Смородинова, Константин Овдак, эксперт Ирина Колягина). На «REASkills-2024» и «REASkills-2023» Нововоронежская АЭС занимала третье место в данном направлении.

Серебро компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» взял начальник специального научно-технического отдела НВ АЭС Константин Сластухин, второй год подряд занимая призовые места на чемпионате. Его экспертом выступил Александр Магилин (Концерн «Росэнергоатом»).

Бронзу завоевала команда компетенции «Управление качеством» (Максим Шишкин, Ольга Подоляк, эксперт Илья Вьюнов), пара участник-эксперт в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» (Константин Земсков и Антон Лубенский) и эксперт в новой компетенции «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование» Валентина Поварова с участницей Екатериной Соловьевой (Концерн «Росэнергоатом»).

«Каждый год в REASkills увеличивается количество участников, прибавляются новые компетенции, появляются новые квалифицированные эксперты. Все это говорит о том, что чемпионатное движение живет и развивается. Будем надеяться, что отечественная атомная отрасль всегда будет стремиться к совершенствованию», — подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Чемпионат проходил с 3 по 7 февраля. Всего «REASkills-2025» собрал 650 человек, в том числе более 100 студентов, в пяти городах: в Нововоронеже, Балакове, Удомле, Екатеринбурге и Чебоксарах. Также в этом году на чемпионат было подано рекордное количество заявок — 1586, а число компетенций выросло до 24 благодаря новым компетенциям «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование» и «Интеллектуальная обработка изображений».

Нововоронеж принял более 160 участников в пяти компетенциях: «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Неразрушающий контроль», «Промышленная механика и монтаж», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии», «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование». Это сотрудники девяти атомных станций России, восьми филиалов Атомэнергоремонта, двух Опытно-демонстрационных инженерных центров по выводу из эксплуатации реакторов ВВЭР и РБМК, «Концерна ТИТАН-2», студенты российских образовательных учреждений.

По результатам «REASkills-2025» будет сформирована сборная Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» на отраслевой чемпионат «AtomSkills-2025» в Екатеринбурге.