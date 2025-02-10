Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Новороссийске

Ночной пожар в селе Васильевка унес жизнь пожилого мужчины. Об этом сообщили в краевом управлении по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар произошел ночью 9 февраля в доме площадью 80 квадратных метров. Огонь тушили два дежурных отделения. Огнеборцам удалось потушить пламя до того, как огонь смог перекинуться на постройки соседних домовладений.

На пожаре погиб пожилой мужчина 1938 года рождения. Причины пожара устанавливаются.

Алена Воробьева