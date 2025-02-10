Прибыль предприятий Прикамья выросла за год на 17%

За январь – ноябрь 2024 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 416 млрд руб., что на 17,7% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 75,7% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в размере 434,4 млрд руб., (на 19% выше уровня января – ноября 2023 года). Убыток нерентабельных предприятия увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 57,3% и составил 18,4 млрд руб.

Промышленные предприятия края также получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 352,9 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период составила 70%, полученная ими прибыль – 365,1 млрд руб. (на 20,3% выше аналогичного показателя за январь – ноябрь 2023 года).