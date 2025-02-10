Ярославские волонтеры участвуют в ликвидации ЧС в Анапе

27 ярославских волонтеров отправились в Анапу для помощи в ликвидации последствий экологической катастрофы, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Добровольцы перед отправкой прошли медицинское обследование и получили допуск к работе с вредными веществами. Находиться в Анапе они будут с 10 по 17 февраля. На этот период волонтеров обеспечат проживанием, транспортом, питанием и инвентарем. Как уточняют в правительстве области, добровольцы уже приступили к работе.

«Ъ-Кубань» сообщал, что в ликвидации нефтяных загрязнений на черноморском побережье участвуют более 45 тыс. добровольцев из 25 регионов России.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. В результате аварии в акваторию Черного моря попали нефтепродукты.

Алла Чижова