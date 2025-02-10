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Почти 200 наркопреступлений выявили в Удмуртии в январе

В Удмуртии выявили 191 наркопреступление в январе, в том числе 164 факта сбыта наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, установили 29 фигурантов таких дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Республиканского наркологического диспансера на 1 февраля, на учете находится 4,8 тыс. жителей, в их числе 2,8 тыс. с диагнозом «наркомания» и около 2 тыс. с диагнозом «потребление наркотических средств с последствиями».

Из общего числа лиц, состоящих на учете, 62 — несовершеннолетние. С диагнозом «наркомания» — 9 человек, с диагнозом «потребление наркотических средств с последствиями» — 53.

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