Почти 200 наркопреступлений выявили в Удмуртии в январе

В Удмуртии выявили 191 наркопреступление в январе, в том числе 164 факта сбыта наркотиков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, установили 29 фигурантов таких дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Республиканского наркологического диспансера на 1 февраля, на учете находится 4,8 тыс. жителей, в их числе 2,8 тыс. с диагнозом «наркомания» и около 2 тыс. с диагнозом «потребление наркотических средств с последствиями».

Из общего числа лиц, состоящих на учете, 62 — несовершеннолетние. С диагнозом «наркомания» — 9 человек, с диагнозом «потребление наркотических средств с последствиями» — 53.