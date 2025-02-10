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Суд приговорил уральца к 2 годам условного заключения за обстрел вагонов поездов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил 19-летнего местного жителя к 2 годам и 10 дням условного заключения за обстрел вагонов проходящих пригородных поездов из пневматического пистолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в марте 2024 года на участке перегона Путевка — Исток Свердловской железной дороги. «Он, используя пневматический пистолет, умышленно произвел восемь выстрелов по проходящим пригородным поездам с находящимися в них пассажирами. Его действиями повреждены окна вагонов, пассажиры не пострадали, но были напуганы»»,— говорится в сообщении.

Подчеркивается, что материальный ущерб ОАО «РЖД» составил 70 тыс. руб. Суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Напомним, в марте 2024 года следственное подразделение линейного отдела МВД на станции Екатеринбург—Пассажирский возбудило уголовное дело о хулиганстве после обстрела двух электропоездов на станции Чапаевская. По данным следствия, электрички обстреляли двое подростков из пневматического пистолета «ради забавы». Пострадавших в результате стрельбы не было, ущерб поездам составил более 200 тыс. руб.

Мария Шараева

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