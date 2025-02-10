В Ульяновской области 54,5% лифтов выработали срок службы

В Ульяновской области 54,5% лифтов в многоквартирных домах выработали срок службы. Такие данные приводит Ростехнадзор в ежегодном отчете за 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего на контроле ведомства 595,5 тыс. лифтов на территории России. При этом более 20% уже отработали свой срок службы. В Ульяновской области один из самых худших показателей в стране. Большое число выработавших срок службы лифтов зафиксирован лишь в ДНР и ЛНР.

В соседней Самарской области необходимо менять 39,2% лифтов.

Андрей Сазонов