В Ульяновской области 54,5% лифтов выработали срок службы
В Ульяновской области 54,5% лифтов в многоквартирных домах выработали срок службы. Такие данные приводит Ростехнадзор в ежегодном отчете за 2024 года.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Всего на контроле ведомства 595,5 тыс. лифтов на территории России. При этом более 20% уже отработали свой срок службы. В Ульяновской области один из самых худших показателей в стране. Большое число выработавших срок службы лифтов зафиксирован лишь в ДНР и ЛНР.
В соседней Самарской области необходимо менять 39,2% лифтов.