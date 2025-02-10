Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сириусе пройдут международные соревнования по фехтованию

С 14 по 16 февраля в спортивном комплексе «Сириус Арена» пройдет международный турнир по фехтованию на шпагах, в котором примут участие 300 спортсменов из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Шпага Сириуса 2025», где мужчины и женщины будут соревноваться за медали в личном и командном зачете, будет проходить три дня. Женские поединки запланированы на 14 февраля, мужские — на 15 февраля, а 16 февраля пройдут командные встречи. В турнире также примут участие известные фехтовальщики, в том числе серебряный призер Олимпийских игр Никита Глазков и двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова.

Церемония открытия состоится 14 февраля в 18:00 по адресу: улица Стартовая, 2, вход С. Вход для зрителей свободный.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, администрация федеральной территории Сириус и Федерация фехтования России.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...