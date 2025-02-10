В Сириусе пройдут международные соревнования по фехтованию

С 14 по 16 февраля в спортивном комплексе «Сириус Арена» пройдет международный турнир по фехтованию на шпагах, в котором примут участие 300 спортсменов из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Шпага Сириуса 2025», где мужчины и женщины будут соревноваться за медали в личном и командном зачете, будет проходить три дня. Женские поединки запланированы на 14 февраля, мужские — на 15 февраля, а 16 февраля пройдут командные встречи. В турнире также примут участие известные фехтовальщики, в том числе серебряный призер Олимпийских игр Никита Глазков и двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова.

Церемония открытия состоится 14 февраля в 18:00 по адресу: улица Стартовая, 2, вход С. Вход для зрителей свободный.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, администрация федеральной территории Сириус и Федерация фехтования России.

Мария Удовик