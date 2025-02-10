Заключенному нижегородской ИК-1 дали 10 лет за его высокий преступный статус
В Нижегородской области гражданина Армении осудили за его положение в преступной иерархии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН РФ. По данным управления, отбывая срок за вымогательство в нижегородской колонии, обвиняемый получил статус «положенца», поддерживал и распространял идеологию и традиции уголовной среды.
Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ
Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.