Заключенному нижегородской ИК-1 дали 10 лет за его высокий преступный статус

В Нижегородской области гражданина Армении осудили за его положение в преступной иерархии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН РФ. По данным управления, отбывая срок за вымогательство в нижегородской колонии, обвиняемый получил статус «положенца», поддерживал и распространял идеологию и традиции уголовной среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Репин