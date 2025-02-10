Директор фирмы в Новороссийске обвиняется в обмане клиентов на 3 млн рублей

Руководитель коммерческой фирмы Новороссийска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Вместе с ней на скамье подсудимых – ее коллеги, четверо женщин в возрасте от 26 до 40 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 30-летняя обвиняемая совместно с коллегами привлекала клиентов с плохой кредитной историей и заключала с ними договоры на кредитование якобы в крупных российских банках. За оказанные услуги с клиентов требовали внести определенную сумму под видом страхования кредита.

За полтора года по такой схеме ими были обмануты 90 граждан. Сумма ущерба превысила 3,1 миллиона рублей. На период предварительного следствия две фигурантки находились под подпиской о невыезде, а трое –под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Алена Воробьева