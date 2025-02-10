Экс-руководителя судмедэкспертизы липецкого Ельца осудили за получение взяток

Елецкий горсуд Липецкой области признал бывшего руководителя местного филиала бюро медико-социальной экспертизы виновным в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его приговорили к штрафу в 3 млн руб. с лишнем на три года права работать в госорганах, проводящих медико-социальную экспертизу. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве не назвали имя осужденного. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Карташове.

Как установил суд, в 2021 и 2022 годах осужденный получил 370 тыс. руб. за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливались различные группы инвалидности. Взятки он получал как лично, так и через посредников, деньгами и продуктами.

Преступления выявили и пресекли во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции липецкого УМВД. Материалы в отношении взяткодателей и посредников выделили в отдельное производство.

Алина Морозова