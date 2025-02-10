Экс-заместителя главы Глазовского района Удмуртии осудили за служебный подлог

Бывшего заместителя главы администрации Глазовского района Удмуртии Екатерину Яговкину признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глазовский райсуд Удмуртии установил, что Екатерина Яговкина внесла ложные сведения в документы о приемке работ по муниципальному контракту на обновление противопожарных полос в населенных пунктах района. Она указала на выполнение работ в соответствии с заданием, хотя фактически они не были выполнены в полном объеме.

Подрядчик получил за невыполненные по контракту работы более 700 тыс. руб от районной администрации. Подсудимая признала свою вину. Екатерине Яговкиной назначили штраф в размере 40 тыс. руб.