Полиция сообщила о мошеннической схеме с фиктивной доверенностью

В нижегородскую полицию обратился 75-летний пенсионер с заявлением о мошеннической схеме с фиктивными доверенностями, из-за которой он лишился более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Потерпевшему позвонили неизвестные через мессенджер и представились силовиками и сотрудниками контролирующих органов. Они убедили пенсионера в том, что у спецслужб недружественной страны якобы есть доверенность на его транспортное средство, оформленная от его имени. Для убедительности они прислали потерпевшему фотографию доверенности. Чтобы уберечь автомобиль от мошенников, аферисты убедили его продать машину, а деньги перевести на безопасные счета.

По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев