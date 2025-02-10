Директор одного из институтов ЮУрГУ подозревается в превышении полномочий

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили коррупционное преступление в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). В отношении директора Института открытого и дистанционного образования возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, директор института, «преследуя корыстную цель и действуя умышленно», потребовал от подчиненного сотрудника передавать ему часть заработной платы. Таким образом, с сентября 2020 года по май 2024-го работник ЮУрГУ передал руководителю наличными около 600 тыс. руб.

Уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбудил 10 февраля сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ЮУрГУ, Институт открытого и дистанционного образования возглавляет Александр Демин.