В воскресенье в Сочи автобус врезался в бетонный столб

В воскресенье, 9 февраля, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием автобуса. Транспортное средство врезалось в бетонный столб электропередачи, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Авария случилась на улице Краснооктябрьской в поселке Лоо. Водитель автобуса марки «Волгабус» оставил транспортное средство, но не поднял ручной тормоз. Это привело к тому, что автобус покатился и столкнулся с опорой электропередачи.

В результате инцидента никто не пострадал, так как автобус был без пассажиров. Однако, как уточняют местные жители в соцсетях, авария повлекла за собой повреждение проводов, что оставило часть поселка Лоо без электричества.

Мария Удовик