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В Самарской области полиция нашла 1 кг героина дома у осужденной за растрату

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1) в Самарской области. В преступлении подозревается 33-летняя жительница Кировской области, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за растрату. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Силовики обнаружили подозреваемую в Отрадном в промзоне возле лесного массива. Предполагаемая преступница передвигалась вдоль леса и нервно оглядывалась по сторонам. По внешним признакам она находилась в состоянии наркотического опьянения, но отказалась пройти медосвидетельствование.

Полиция составила в отношении подозреваемой административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф на сумму 4 тыс. руб.

Во время личного досмотра силовики нашли в сумке задержанной и изъяли 82 свертка с порошкообразным веществом. Также силовики обнаружили при обыске в арендуемой женщиной квартире еще 671 пакетик с аналогичным содержимым.

Экспертиза показала, что это героин общей массой почти 1,2 кг. На допросе подозреваемая сообщила, что решила подработать наркокурьером по предложению неизвестного в интернете. Она должна была забирать из тайников запрещенные вещества, фасовать их, прятать и фиксировать их месторасположение на фото.

Подозреваемая «успела забрать из схрона и подготовить к распространению только одну партию» наркотиков, уточнили в полиции. Расследование продолжается.

Силовики устанавливают канал поставки запрещенных веществ. Подозреваемая арестована.

Георгий Портнов

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