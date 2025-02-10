В Оренбурге, Орске и Новотроицке могут провести «Лыжню России – 2025» 1 марта

В Оренбурге, Орске и Новотроицке «Лыжню России – 2025» планируют провести 1 марта, если не помешают погодные условия. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Соревнования были перенесены во многих муниципалитетах Оренбуржья из-за отсутствия снежного покрова. В отдельных местах все же провели гонку, например, в Кувандыке и Шарлыкском районе.

По данным синоптиков, в ближайшее время выпадения снега в регионе не ожидается.