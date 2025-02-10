Суд по иску «Арианта» к органам власти трех регионов пройдет в закрытом режиме

В Арбитражном суде Челябинской области состоялось предварительное заседание по иску бывших владельцев национализированного холдинга «Ариант» к министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, минимущества Челябинской области и комитету по управлению госимуществом Кузбасса о взыскании убытков в размере 1 млн руб. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Судебное заседание назначено на 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ГК «Ариант», ранее владевшая четырьмя предприятиями в Челябинской области и в Краснодарском крае, подала иск в начале ноября для возмещения убытков, причиненных действиями органов власти. Истец ссылается на решения арбитражных судов Свердловской и Челябинской областей, которые установили противоправность действий властей.

В феврале и апреле 2024 года были удовлетворены иски Генеральной прокуратуры РФ об обращении в пользу государства ряда предприятий, включая Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы», а также ООО «Агрофирма „Ариант“», «ЦПИ — Ариант», «Кубань-Вино» и «Агрофирма „Южная“». Общая сумма изъятия в счет взыскания с бывших владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова составила 105 млрд руб.

Ранее «Ариант» и группа компаний ЧЭМК входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию. Генпрокуратура и суды заявили, что одним из оснований для изъятия активов является незаконная приватизация предприятий группы ЧЭМК в 1990-х годах. Комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей могли превысить полномочия, передав заводы в частную собственность.