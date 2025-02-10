Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла пяти дипломатам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла главам диппредставительств России в Афганистане, Японии, Лаосе и Словении. Еще 4 дипломата получили ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса, 13 — ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

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Ранг чрезвычайного и полномочного посла получили:

Дмитрий Жирнов (посол России в Афганистане):

Владимир Калинин (посол в Лаосской Народно-Демократической Республике);

Николай Ноздрев (посол России в Японии);

Тимур Эйвазов (посол России в Словении);

Павел Князев (посол по особым поручениям МИД России).

Сегодня, 10 февраля, в России отмечается день дипломатического работника. Поздравляя сотрудников МИДа с профессиональным праздником, Владимир Путин отметил, что внешнеполитическое ведомство «твердо и последовательно» отстаивает национальные интересы России, а также обеспечивает эффективное взаимодействие страны с иностранными государствами.