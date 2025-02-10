Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла пяти дипломатам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла главам диппредставительств России в Афганистане, Японии, Лаосе и Словении. Еще 4 дипломата получили ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса, 13 — ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.
Ранг чрезвычайного и полномочного посла получили:
- Дмитрий Жирнов (посол России в Афганистане):
- Владимир Калинин (посол в Лаосской Народно-Демократической Республике);
- Николай Ноздрев (посол России в Японии);
- Тимур Эйвазов (посол России в Словении);
- Павел Князев (посол по особым поручениям МИД России).
Сегодня, 10 февраля, в России отмечается день дипломатического работника. Поздравляя сотрудников МИДа с профессиональным праздником, Владимир Путин отметил, что внешнеполитическое ведомство «твердо и последовательно» отстаивает национальные интересы России, а также обеспечивает эффективное взаимодействие страны с иностранными государствами.