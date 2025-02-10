Минтруд Башкирии не будет индексировать сумму на реабилитацию детей-инвалидов

В Башкирии в этом году сумму сертификата на реабилитацию ребенка-инвалида планируют оставить на уровне 2024 года — 48 тыс. руб. Проект соответствующего приказа министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики опубликован на официальном портале региона для общественного обсуждения до 24 февраля.

С 2019 года в Башкирии сумма сертификата на реабилитацию ребенка-инвалида составляла 41,7 тыс. руб. Сумма оставалась неизменной в течение пяти лет.

В услуги реабилитации входит в том числе проживание и питание в стационаре, социально-медицинское консультирование, ЛФК, лечебный массаж, физиотерапия, психолого-медико-педагогическое обследование, коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, а также помощь в профориентации ребенка-инвалида.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в прошлом году республиканское министерство семьи, труда и социальной защиты населения утвердило размер сертификата на реабилитацию взрослых. Сумма составляет 52,5 тыс. руб. Пройти реабилитацию могут инвалиды II или III группы трудоспособного возраста, постоянно проживающие в Башкирии, нуждающиеся в социальной, медицинской или профессиональной реабилитации и имеющие высокий реабилитационный потенциал. Мера соцподдержки распространяется на участников СВО, получивших контузию, травму или ранение во время военной службы.

Майя Иванова