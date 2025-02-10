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В Воронежской области из-за столкновения машины с поездом погибли два человека

В Таловском районе Воронежской области 9 февраля легковой автомобиль столкнулся с поездом, в результате чего погибли водитель машины и пассажир. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Последствия ДТП

Последствия ДТП

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Последствия ДТП

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, примерно в 11:30 на 27-м км автодороги «Александровка —Новая Чигла — Никольское» 74-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора и столкнулся с грузовым поездом. В результате он скончался на месте, а его пассажир, 66-летняя женщина, была доставлена в больницу. Впоследствии она также скончалась.

Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 91 ДТП, из них 64 произошли в облцентре, одно — на федеральной трассе, 26 — в районах области. В четырех авариях травмы разной степени тяжести получили четыре человека.

Егор Якимов

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