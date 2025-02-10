Квадратный метр на первичном рынке Кубани за год подорожал на 1,9%

Стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Краснодарского края увеличилась за год на 1,9%, на вторичном — на 2,8%. Об этом говорится в материалах Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в столице Кубани составила в 2024 году 147 тыс. руб., на вторичном рынке — 182,7 тыс. руб.

Квартиры среднего качества подешевели на 9,1%, до 130,6 тыс. руб., на первичном рынке и на 1,1%, до 182,3 тыс. руб.,— на вторичном. Квартиры улучшенного качества в Краснодаре подорожали на 8,1%, до 150,6 тыс. руб., на первичном рынке и на 4,5%, до 187,1 тыс. руб.,— на вторичном.

Элитные квартиры в новых домах Краснодара стали дороже на 32%. Там квадратный метр в среднем стоит 262,1 тыс. руб. При этом на вторичном рынке эта категория жилья подешевела на 1,1%, до 171,2 тыс. руб.

Татьяна Ручкина