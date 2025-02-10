Четыре медика из Башкирии награждены указом Владимира Путина
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении четырех жителей Башкирии. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Азату Мухаметзянову. Медалями Луки Крымского награждены медсестра РКИБ Эльвира Тулькубаева, заведующий отделением Республиканского кардиологического центра Тимур Тимербалатов и врач кардиоцентра Юлия Рахматуллина.