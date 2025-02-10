Три жительницы Шахуньи пойдут под суд по обвинению в экстремизме

В городе Шахунье Нижегородской области три местных жительницы предстанут перед судом по делу об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как полагает следствие, с февраля 2020 года по август 2021 года фигурантки пропагандировали деятельность запрещенной организации и принимали участие в конспиративных сборах. Во время обысков у них изъяли компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, литературу и другие предметы.

По предъявленной статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Галина Шамберина