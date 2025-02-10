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Уфимец получил условное наказание за мошенничество на сайте знакомств

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 18-летнему уфимцу, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 1,5 года условно с испытательным сроком на тот же период.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Установлено, что в июле–августе 2024 года молодой человек зарегистрировался на сайте знакомств, используя данные знакомой девушки, и от ее имени начал переписываться с 21-летним студентом университета. Во время общения «девушка» пожаловалась на болезнь мамы и нехватку денег.

Потерпевший решил помочь и перевел 300 тыс. руб. После этого фигурант уголовного дела не явился на встречу, а затем перестал выходить на связь.

Осужденный признал вину и полностью возместил ущерб.

Майя Иванова

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