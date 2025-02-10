Индекс промпроизводства в Челябинской области составил 99,6% в 2024 году

По итогам 2024 года объем промышленного производства в Челябинской области снизился на 0,6% по сравнению с 2023 годом. В декабре падение в годовом выражении составило 3,2%, сообщает Челябинскстат.

Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях по итогам 12 месяцев 2024 года остался на уровне 2023 года — 100,1%, в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» немного сократился — 99,2%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» вырос до 103,9%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 8,7%.

В «обработке» наибольший рост в 2024 году показали производства одежды — почти на 50%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования)—почти на 22%, прочих транспортных средств и оборудования — на 25,6%, бумаги и бумажных изделий – почти 15%, электрооборудования — на 9,7%, пищевых продуктов — почти 8%.

При этом сократилось производство кожи и изделий из нее — на 30,8%, текстильных изделий — на 18,1%, химических веществ и продуктов — на 11,2%, обработка древесины — на 11,4%, полиграфическая деятельность — на 15,7%. Металлургическое производство в 2024 года снизилось на 9,2% к 2023 году.