В Ярославле на фасаде установили дореволюционный домовой знак

В Ярославле на здании музея Казанского женского монастыря (Первомайская, 21) установлен дореволюционный домовой знак. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Фонде истории и краеведения имени Яна Левина.

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«Мы решили вернуть эту интереснейшую деталь на улицу города. И как памятник истории, и как пример того, что такая сугубо функциональная деталь как номер дома может быть эстетически совершенной. До революции в Ярославле существовал свой типовой знак, но в XX веке практически все таблички были утрачены»,— рассказали «Ъ-Ярославль» в фонде.

Табличка с номером «21» хранилась в коллекции ярославского краеведа, исследователя городских деталей Яна Левина. Дом, где она находилась до революции, сменил нумерацию, поэтому в фонде выбрали исторический дом в центре города с соответствующим адресом. Табличка размещена с согласия Казанского монастыря.

«Важно, что здание, где размещена табличка, имеет то же назначение, что и в те времена, когда знак был изготовлен. Он станет и первым экспонатом музея, который встречает посетителей. А также ей сможет полюбоваться любой горожанин и турист»,— рассказали в фонде.

Ян Левин — ярославский бизнесмен, краевед, автор книг о Ярославле, путешествиях и коллекционировании. Скончался в 2021 году от коронавируса. В 2022 году был создан Фонд истории и краеведения имени Яна Левина.

Алла Чижова