В Ярославской области выросли предлагаемые зарплаты топ-менеджеров

В Ярославской области в первом месяце 2025 года работодатели стали предлагать более высокие зарплаты топ-менеджерам и управленцам. Им готовы платить в районе 113 тыс. руб. (+8 тыс. за месяц). Об этом сообщает hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя предлагаемая зарплата в регионе остается на уровне 58 тыс. руб. Зарплаты выросли в сферах «Информационные технологии» (+4 тыс. до 68 тыс.), «Безопасность» (+3 тыс. до 49 тыс.), продаж и клиентского обслуживания (+1,2 тыс. до 55 тыс.).

Вместе с тем в 15 профессиональных сферах, наоборот, наблюдается падение зарплат. Например, уровень дохода в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» сразу упал на 7 тыс. — до 86 тыс. руб. Как отмечает директор ярославского филиала hh.ru. Ирина Котусенко, падение зарплат традиционно происходит после праздников.

«В данном случае важно понимать, что динамика зарплат в начале года может быть не стабильна и выглядеть менее внушительно по сравнению, например, с предпраздничными днями, когда работодатели в погоне за нужными работниками готовы завышать зарплаты в 2-3 раза. Сейчас мы наблюдаем небольшой «откат» в зарплатной динамике»,— сказала госпожа Котусенко.

Алла Чижова