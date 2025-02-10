Семье канадцев Фейнстра дали разрешение на временное проживание в РФ

Многодетная семья Фейнстра из Канады первой в Нижегородской области получила разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале 10 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семья Фейнстра из Канады получила разрешение на временное проживание в РФ

Фото: Правительство Нижегородской области Семья Фейнстра из Канады получила разрешение на временное проживание в РФ

Фото: Правительство Нижегородской области

Он уточнил, что разрешение получено благодаря указу президента РФ Владимира Путина об оказании поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности.

С получением разрешения на временное проживание семья Фейнстра сможет, например, зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и участвовать в региональных программах господдержки. Семья сейчас строит ферму в Нижегородской области и планирует в будущем открыть магазин по продаже продуктов.

Чтобы подать документы для получения вида на жительство, иностранцам нужно сдать экзамен на знание русского языка.

Галина Шамберина