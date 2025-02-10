Краевое минЖКХ возглавила бывший замруководителя краевого УКСа

Министром ЖКХ и благоустройства Пермского края назначена Наталья Киселева. Как сообщает газета «Звезда», сегодня на аппаратном совещании госпожу Киселеву представил в качестве министра губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Киселева

Фото: Эхо Перми Наталья Киселева

Фото: Эхо Перми

Должность министра ЖКХ стала вакантной после перехода экс-руководителя ведомства Артема Балахнина в мэрию Перми. Наталью Киселеву собеседники «Ъ-Прикамье» относят к команде «инфраструктурного» вице-премьера Андрея Алякринского, которому недавно был передан блок по управлению ЖКХ.

Часть карьеры госпожи Киселевой связана с муниципальной службой: она возглавляла отдел экономики администрации Губахинского муниципального района, работала начальником управления экономики администрации Лысьвенского муниципального района, начальником отдела капитального ремонта департамента ЖКХ администрации Перми, заместителем главы администрации Лысьвы по развитию инфраструктуры, заместителем директора — контрактным управляющим МКУ «Управление технического заказчика» Перми. Последняя ее должность перед назначением министром – заместитель руководителя управления капитального строительства Пермского края.