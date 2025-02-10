В микрорайоне Соболевка в Сочи достроили все корпуса новой школы

В сочинском микрорайоне Соболевка достроили все корпуса новой школы. На площадке более 120 строителей занимаются внутренней отделкой и фасадами, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Перед нами стоит задача в краткосрочной перспективе существенно увеличить число мест в сочинских школах и детских садах. Сейчас в городе на стадии строительства семь объектов»,— сообщил также мэр.

В Соболевке для обеспечения новых мощностей обновят сети водоснабжения и водоотведения. Также к коммунальным сетям подключат блок школы в микрорайоне Голубые Дали.

Господин Прошунин провел совещание с подрядчиками и застройщиками. На встрече обсуждались приоритеты в строительстве. Среди важнейших задач мэр отметил развитие инженерных коммуникаций и улучшение транспортной доступности. «Каждый объект обсуждаем в таком разрезе, чтобы наши дети быстрее приступили к занятиям в современных и хорошо оснащенных школах и детсадах»,— заключил глава курорта.

Вячеслав Рыжков