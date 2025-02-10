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Экс-главе департамента мэрии Новосибирска вменяют взятку и превышение полномочий

Бывший начальник одного из департаментов мэрии Новосибирска подозревается во взяточничестве (ч.5 ст. 290 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет) и превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). «Экс-чиновник доставлен в следственный отдел, где с ним работают следователи, — рассказали в региональном управлении СКР. — В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения». По данным источников «Ъ-Сибирь», в деле фигурирует Георгий Жигульский, который с начала 2015-го по май 2024 года возглавлял департамента земельных и имущественных отношений горадминистрации.

Фото: Пресс-центр Мэрии г. Новосибирска

Фото: Пресс-центр Мэрии г. Новосибирска

По данным следствия, в 2022 году чиновник отказался от притязаний на восстановление прав на земельный участок, принадлежащий городу, на который в рамках расследования дела был наложен арест. Действия главы департамента, говорится в деле, нанесли ущерб городской казне виде недополученной прибыли в особо крупном размере.

Кроме того, указывается в материалах расследования, с 2015-го по 2018 год чиновник получил от представителя нескольких коммерческих фирм подарки в качестве взятки. Они предназначались за лояльное отношение к задолженностям по арендной плате этих организаций. По сведениям «Ъ», речь, в частности, идет о дорогостоящей кожгалантерее — портфеле и барсетке.

Факты коррупции выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев

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