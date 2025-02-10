Главный инженер МКУ «Содержание объектов благоустройства» возглавил департамент в мэрии Перми

Начальником департамента дорог и благоустройства администрации Перми назначен Евгений Радостев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Радостев

Фото: администрация Перми Евгений Радостев

Фото: администрация Перми

Господин Радостев сменил на этом посту Дмитрия Мясоедова, перешедшего на работу в администрацию Пермского округа и занявшего там должность заместителя главы муниципалитета.

Евгений Радостев окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы». С начала трудовой деятельности работал в департаменте финансов администрации Перми. С 2021 по 2023 год занимал должность заместителя начальника городского департамента дорог и благоустройства. В последнее время работал главным инженером в МКУ «Содержание объектов благоустройства».