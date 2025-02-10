Красноярца осудят за попытку ввезти в Благовещенск 70 боеприпасов

Суд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался ввезти патроны в Благовещенск. Фигуранту дела предъявлены обвинения в незаконной перевозке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ), ему грозит до пят лет лишения свободы, сообщает Транспортная полиция Сибири.

По данным правоохранителей, осенью прошлого года таможенники аэропорта Красноярска обнаружили в багаже обвиняемого 70 патронов к нарезному огнестрельному оружию. Как пояснил фигурант дела, он нашел боеприпасы в лесу.

Для каких целей обвиняемый намеревался ввезти патроны в Благовещенск, следствие устанавливает.

Александра Стрелкова