Жителю Удмуртии вменяют оправдание терактов ВСУ и призывы к свержению власти РФ

На жителя Удмуртии возбудили уголовное дело по обвинению в распространении в сети материалов, содержащих оправдания терактов ВСУ, а также за призывы к свержению власти в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело возбудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы. Обвиняемого заключили под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по региону.