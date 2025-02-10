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Жителю Удмуртии вменяют оправдание терактов ВСУ и призывы к свержению власти РФ

На жителя Удмуртии возбудили уголовное дело по обвинению в распространении в сети материалов, содержащих оправдания терактов ВСУ, а также за призывы к свержению власти в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело возбудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы. Обвиняемого заключили под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по региону.

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