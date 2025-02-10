Новосибирца осудили за продажу несуществующих телефонов на 10 млн рублей
Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) на 10 млн руб. Фигуранту дела назначили два года и четыре месяца колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным следствия, злоумышленник в период с марта 2019 по январь 2020 года размещал в интернете объявления о продаже телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов по заниженной стоимости. В общей сложности ему удалось продать несуществующий товар более чем 200 пострадавшим.
Во время расследования уголовного дела мошенник скрылся и был объявлен в международный розыск. Силовики задержали его на территории Таиланда, откуда его экстрадировали в Россию.