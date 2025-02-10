В Челябинске на строительство метротрамвая выделили 8,8 млрд рублей

АО «Моспроект-3» объявило закупку на установку тоннелепроходческого комплекса и организации тоннелей для строительства метротрамвая в Челябинске. Стоимость работ — более 8,8 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

Согласно техзаданию, тоннели планируют провести от улицы Овчинникова вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса. Глубина сооружений составит от 10,3 до 36,1 кв. м. Подрядчику нужно собрать тоннелепроходческий комплекс, провести тоннели, после чего разобрать устройство. Исполнить контракт необходимо с 28 марта 2025 года до 3 декабря 2026-го.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля этого года. Итоги подведут 4 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», строительство метротрамвая стартовало в октябре 2023 года. Тогда началась подготовка площадки на улице Овчинникова. В октябре прошлого года началось сооружение котлована для организации тоннелепроходческого комплекса. В настоящий момент реализуется линия «Север — Юг», которая включит в себя наземные остановки на улице Овчинникова, проспекта Победы, Косарева и Каслинской. Подземные площадки расположат на площади Революции и у Торгового центра. Общая сумма инвестиций в создание ветки составит 50 млрд руб. Проект реализует АО «Моспроект-3».