Бывших топ-менеджеров «Телты» отправили под домашний арест

Московский городской суд изменил меру пресечения бывшему директору пермского телефонного завода «Телта» Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной. Вместо запрашиваемого следствием продления сроков содержания в СИЗО, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков (на экране, слева) и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина (на экране, в центре) во время заседания суда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Генеральный директор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков (на экране, слева) и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина (на экране, в центре) во время заседания суда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии СКР, Алексей Высоков, Елена Гришина и военный представитель Минобороны РФ Алексей Пальмов похитили 48 млн руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

В ходе расследования уголовного дела Алексея Высокова и Елену Гришину также обвинили в даче взятки в крупном размере начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд признал всех троих виновными по этому эпизоду и приговорил к штрафу в размере 2,5 млн руб. каждого.