В Ярославле установится минусовая температура и выпадет снег

В Ярославле на этой неделе прогнозируется от -1 до -11°C и снег. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба регионального МЧС Фото: Пресс-служба регионального МЧС

Днем в понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, ожидается малооблачная погода и до -4 °C. В ночь на среду незначительно похолодает и выпадет снег. Днем в среду и четверг, 12 и 13 февраля, до -1°C. В ночь на четверг вновь ожидаются осадки и до -3°C, в ночь на пятницу — до -7°C.

Днем в пятницу, 14 февраля, похолодает до -4°C и пойдет снег. В ночь на субботу температура упадет до -10°C, днем 15 февраля потеплеет до -7°C. Ночь на воскресенье станет самой холодной на неделе — -11°C и снег, также будет и в последний день недели.

Алла Чижова