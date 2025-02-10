От владельца «Бизнес галерей» требуют снести кофейню и пекарню в Закамске

Администрация Кировского района Перми обратилась в суд иском к владельцу ТЦ «Бизнес галереи» Сергею Панфилову, требуя снести торговый павильон в Закамске, возле ТЦ «Апельсин». Исковое заявление от районной администрации было зарегистрировано Арбитражным судом Пермского края 3 февраля. Спорный павильон находится на земельном участке площадью 2,2 тыс. кв. м по ул. Маршала Рыбалко, 99б, возле ТЦ «Апельсин». В нем действуют экспресс-кофейня Monkey Grinder и пекарня «Хлебница». Демонтировать строение истец требует в течение 10 дней со вступления решения суда в законную силу. За неисполнение решения администрация хочет взыскивать с ответчика неустойку и просит предоставить ей право снести павильон самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

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Администрация Кировского района ходатайствовала также о введении обеспечительных мер в виде запрета Сергею Панфилову распоряжаться павильоном и перемещать его в границах участка по ул. Маршала Рыбалко, 99б. Однако суд это ходатайство не удовлетворил. «Суд отмечает, что администрацией не указано лицо, которому адресованы обеспечительные меры, не представлены доказательства того, что ответчиком предпринимаются действия по отчуждению спорного объекта, равно как и доказательства принадлежности спорного объекта предпринимателю»,— говорится в судакте от 6 февраля. При этом истец не лишен права снова обратиться в суд с иском о введении обеспечительных мер.

Онлайн-справочник 2ГИС подтверждает сведения об одноэтажном павильоне возле ТЦ «Апельсин», по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 99б/1. По данным сервиса Kartoteka.ru, предприниматель Сергей Панфилов является учредителем компаний ООО «Ленина, 76» (управляет ТЦ «Бизнес галереи»), ООО ТД «Орион» (аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств), ООО «Гранд Урал» (аренда и управление нежилой недвижимостью), ООО «Чистый город — БК» (сбор неопасных отходов) и ООО «Остров» (аренда и управление нежилой недвижимостью).